Star Wars Battlefront 2: Multiplayer Beta im Oktober

Die Verantwortlichen von Electronic Arts haben euch erhört und gewähren euch, schon vor dem Release von Star Wars Battlefront 2 einmal in das Spiel einzutauchen. So wird es im Oktober eine offene Beta für den Multiplayer-Modus geben.

Zwei Spielvarianten angekündigt

Die Demo wird zwei verschiedene Spielmodi beinhalten. Zum einen könnt ihr euch in ein Galactic Assault auf Naboo schmeißen. In Naboo: Theed kämpft ihr als Klonkrieger und Separatisten in wilden Straßengefechten rund um den königlichen Palast. Zudem ist es euch möglich, die Kontrolle einiger eurer Lieblingshelden aus Star Wars zu übernehmen.

Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich gibt es einen Starfighter Assault zu spielen. In diesem könnt ihr verschiedene Starfighter aus dem Star Wars Universum spielen. Der Modus wird auf der gamescom in Köln mit mehr Informationen vorgestellt. Aber auch so werden noch einige Überraschungen bis zur Beta an die Öffentlichkeit kommen. Also haltet eure Augen und Ohren offen.

Vorbesteller dürfen zu erst ran

Die Beta öffnet am 4. Oktober 2017 für Vorbesteller des Spiels. Diese erhalten auch eine exklusive Yoda’s Epic Lightsaber Mastery Card. Für alle, die vorher das Spiel austesten wollen, bevor sie es kaufen, öffnet die Beta ab dem 6. Oktober 2017. Die Testphase endet am 9. Oktober 2017. Die Beta ist auf PlayStation 4, auf der Xbox One und per Origin auf dem PC verfügbar.