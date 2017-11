Star Wars Battlefront 2: Videomaterial von den ersten 3 Missionen auf der Xbox One

Pures Bad Boy Feeling

Eine Sache kann man mit Sicherheit jetzt schon sagen. Die Star Wars Battlefront 2 Entwickler haben keine Scheu davon, dass „Spiele als Böser“-Feature richtig auszukosten. Ein neues Video zeigt die ersten 3 Missionen des neuen Sci-Fi Shooters. Währenddessen flüchtest du unter anderem von einem Rebellen-Schiff und streckst dabei einige Rebellen nieder. All dies passiert parallel zur Story von „Rückkehr der Jedi Ritter“. Zum Schluss stürmt ihr ein Raumschiff in so so gewalttätiger Art und Weise, dass die Rebellen nur noch versuchen, kriechen, um die Türen vor dir zu verschließen. Schreie Hallen durch die Gänge, während du zum Ausgang schreitest.

Wenn man es so sieht und hört, klingt es ziemlich brutal. Aber es fühlt sich auch echt gut an, endlich mal den Bösen spielen zu können. Dank VG247 sind die ersten 3 Missionen schon im Video zu sehen. Alle die EA Access oder Origin Access besitzten, können das Spiel aktuell auch schon auf der Xbox One und dem PC spielen.

Grafikwunder

Das Gameplay wurde mit der Xbox One Version des Spiels auf der Xbox One X angefertigt. Zwar nur in 1080p , jedoch kann man schon auf 1080p Bildschirmen sehen, was die Xbox One X für eine Power hat. Sie lohnt sich also nicht nur für 4k Bildschirme. Wobei das Spiel in 4k Auflösung unfassbar gut aussehen soll. Frostbite hat hier mal wieder richtig gute Arbeit geleistet.

Die Story scheint ein spannendes Spielerlebnis bereitzuhalten. Protagonistin Iden Versio scheint sich schnell als einen neue und interessante Macht im Star Wars Universum zu etablieren. EA hat sogar schon angekündigt, dass die die Story weiterführen werden mit einer Gratis DLC-Erweiterung.

Mit dem aktuellen Trial habt ihr die Möglichkeit, all diese Level selber zu spielen und zusätzlich bis zu 10 Stunden im Multiplayer zu verbringen. Am 17. November könnt ihr dann in das komplette Spielerlebnis von Star Wars Battlefront 2 eintauchen.