Star Wars Battlefront 2: Zusatzinhalte und Release

Ab heute kann man sich, dank einer Cross-Promotion, Zusatzinhalte in vielen EA-Titeln sichern. Außerdem hat der Entwickler den genauen Zeitpunkt bekannt gegeben, wann die Multiplayer-Server von Star Wars Battlefront 2 online gehen werden.

Stück für Stück online

DICE und Electronic Arts haben den Release um den 17. November gesetzt. Dabei wird Region für Region nacheinander freigeschaltet. Wann die Server in der eigenen Region freigeschaltet werden, kann man selber ganz einfach herausfinden. In allen Regionen werden die Spielserver nacheinander, aber immer um 00:01 freigeschaltet. Das heißt also z.B., dass Battlefront II in Deutschland eine Stunde vor den britischen Spielern online gespielt werden kann. Die Battlefront-Welle zieht von Osten nach Westen.

EA/Origin Access-Nutzer können Battlefront bereits am 09. November testen, währenddessen Besitzer der Deluxe Edition erst am 14. November loslegen dürfen.

Extra Promo-Inhalte erhalten

EA hat zum Release eine Cross-Promotion-Aktion geplant. Mit dabei sind „Battlefield 1“, „FIFA 18“, „NBA LIVE 18“ und „NHL 18“.

In Battlefield gibt’s eine Nahkampfwaffe, die auf den Namen Totokia hört. Die Keule wird auch gerne „Pineapple Club“ genannt, da die Kopfform an eine Ananas erinnert.

In FIFA 18 kann man für das Ultimate Team Trikos bekommen, welche nach dem Stil des Inferno-Trupps gestaltet sind. Trikos bekommt ihr auch in NHL 18 im Hockey Ultimate Team. Wie in FIFA 18 auch in schwarz und weiß. In NBA LIVE 18 bekommt man ein neues Aussehen des Spielfeldes spendiert, wieder im Stil des Inferno-Trupps.