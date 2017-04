Star Wars: Battlefront II: Freude bei EA Access und Origin Kunden

Fifa 17: Cihan Yasarlar ist Deutscher Meister

Am vergangenem Osterwochenende fand im Fußballmuseum in Dortmund das Finale der fünften TAG Heuer Virtuellen Bundesliga statt. Der 24 jährige Cihan "Cihan" Yasarlar, der für den FC Schalke 04 spielt, setzte sich am Ende durch und gewann den Meistertitel mitsamt Preisgeld in Höhe von 15.000€. Zu der Finalrunde wurden insgesamt 20 Spieler eingeladen, die sich online oder bei einem Live-Event zum Sieger krönen konnten. Die Teilnahme für diese Qualifikationen war komplett offen und r