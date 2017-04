Star Wars Battlefront II: Neue Details zur Story veröffentlicht

Call of Duty WWII: Mittwoch wird es endlich enthüllt

Am vergangenem Wochenende bestätigten Activision und Sledgehammer Games nun endlich, dass der neueste Teil der Call of Duty - Reihe wieder zurück zu den Wurzeln kehrt. Das Szenario wird wieder der zweite Weltkrieg sein und damit den Wunsch vieler Spieler entsprechen. Am kommenden Mittwoch sollen dann erste offizielle Enthüllungen wie Bilder und weitere Details folgen. In einem Livestream ab 19 Uhr gibt es dann für uns einen ersten Einblick in das neue Call of Duty. Zudem wollen die En