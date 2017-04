Star Wars Battlefront II: Reveal Trailer und kein Season Pass mehr

Guardians of the Galaxy: Launch-Trailer und erste Wertungen zum Telltale-Titel

Telltale Games schnappt sie sich alle! Nach The Walking Dead und Game of Thrones widmet sich Entwickler Telltale nun dem Marvel Universum und bringt uns The Guardians of the Galaxy in bekannter Episoden-Form. Heute am 18. April erscheint die erste Episode "Tangled Up in Blue" des durchgeknallten Galaxie-Abenteuers rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Zum Start des Titels präsentiert uns Telltale einen Launch-Trailer der ungewöhlichen Weltraum-Truppe, welchen ihr euch hier anse