Star Wars Battlefront: Season Pass momentan Kostenlos abstauben (PS4 und Xbox One)

Star Wars Battlefront: Heute erscheint das „Outer Rim“-DLC!

Heute tut sich eine ganze Menge in Star Wars Battlefront. Über den Tag verteilt, erhalten Spieler einen Patch und das neue "Outer Rim"-DLC, welches neue Maps und neue "Helden" wie Greedo und Nien Nunb mit sich bringt. Wann ihr die neuen Inhalte bekommt, erfahrt ihr bei uns. "Did you tried turning it off and on again?" Um die neuen Inhalte von Star Wars Battlefront ins Spiel zu integrieren, werden Electronic Arts und DICE die Server vom Netz nehmen. Ihr werdet also ca. eine Stunde auf den