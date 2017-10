Star Wars VIII – Die letzten Jedi: Neuer Trailer wirft viele Fragen auf

Wie geht es weiter?

Sehnsüchtig warten viele Millionen Fans auf den achten Teil der legendären Star Wars Saga. Nun wurde zumindest ein neuer Trailer veröffentlicht, der es in sich hat. Denn er zeigt uns nicht nur viele neue Infos, sondern wirft direkt viele Fragen auf und sorgt unter Fans für Diskussionen.

Anfangs sieht man erstmals den obersten Führer Snoke als echte Person, nachdem er in dem Vorgänger nur als Hologramm in Erscheinung getreten war. Was hat er vor? Noch sind seine Pläne ungewiss. Rey wird derweil von Luke gezeigt, wie sie die Macht nutzen kann. Es stellt sich heraus, dass viel mehr in ihr steckt als er vermutete. Kylo-Ren ist seiner Vergangenheit auf der Spur und steht vor der wohl wichtigsten wichtigsten Entscheidung seines Lebens.

Spoiler oder gekonnte Irreführung?

Zum Schluss bringt uns das Video noch einen Moment, der für großen Gesprächsbedarf sorgt. Denn als Rey sich die Frage stellt, wo ihr Platz in all diesem ist, tritt Kylo-Ren in Erscheinung und reicht ihr die Hand. Nun kursieren die ersten Gerüchte, wird sie ein Sith? Oder wechselt Kylo die Seiten? Spekulationen über Spekulationen. Um die Antwort zu erfahren müsst ihr euch aber nicht mehr lange gedulden. Der Film ist nämlich schon am 14. Dezember auf den Leinwänden der deutschen Kinos zu sehen.