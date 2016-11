Starcraft 2: Dritte und letzte Nova-Mission jetzt verfügbar

Ihr Name ist Terra, „Nova“ Terra!

Fans des RTS-Genres spitzen die Ohren. Denn ab heute, den 22.11.2016, steht allen Terran-, Zerg- und Protoss-Spielern ein neuer Patch zum Download zur Verfügung. Das kostenpflichtige Update lockt mit dem dritten und damit finalen Missionspaket der Trilogie rund um die blonde Geheimagentin mit erstaunlichen psionischen Fähigkeiten. Wer noch Lust auf ein wenig Story in Starcraft 2 – Legacy of the Void hat, greift zu!

Nachdem der weibliche, absolut tödliche Ghost im ersten Missionspaket eingeführt wurde, ohne Erinnerung, aber mit dem Ziel, die terranische Liga zu beschützen, widmete sich das zweite Missionspaket ganz dem verschwörerischen Machtkampf rund um Imperator Valerian Mengsk und Novas Rolle in der übergeordneten Geschichte wurde immer deutlicher. Schlussendlich konnte die Supersoldatin ihr Erinnerungsvermögen zurückerlangen und den Marionettenspieler hinter den Verteidigern der Menschheit entlarven.

Die klassischen RTS-Elemente aus Starcraft 2 werden, wie in den vorangegangenen Missionspaketen, mit dem unverwechselbaren Heldengameplay verbunden, das die Geheimagentin mit sich bringt. In einer der ersten Missionen gilt es, eine Hochsicherheitsanlage zu infiltrieren und den besagten Hauptverschwörer zu entführen, um den Verrat endlich an die galaktische Öffentlichkeit bringen zu können.

Upgrades für alle!

Habt ihr die ersten beiden Missionsupdates bereits gespielt, könnt ihr all eure freigeschalteten Waffen und gesammelte Ausrüstung verwenden, um die terranische Liga zu verteidigen. Das typische Ghost-Gameplay ist natürlich auch wieder dabei. Ihr könnt euch also aussuchen, auf welche Art und Weise ihr die Missionsziele erledigt: Leise und schnell oder doch eher mit roher Waffengewalt. So steht euch beispielsweise ein neues Upgrade für die mächtigen Schweren Kreuzer zur Verfügung, mit dem ihr einen ganzen Haufen Gegner auf einmal angreifen könnt. Wir finden: Mehr Feuerkraft = Mehr Spaß!

Für jeden, der die vorangegangenen Pakete bereits sein Eigen nennt, ist das finale Kapitel der epischen Trilogie für 7,49 Euro zu haben. Alle, die sich bisher nur im Multiplayer die Köpfe eingehauen haben und Neueinsteiger in die Geschichte rund um Nova zahlen 15 Euro für die komplette Trilogie.

Wer jetzt noch unsicher ist, kann sich gern vom Launch-Trailer zu Patch 3.8 überzeugen lassen: