StarCraft Remastered: Neue Videos und Details zum Online-Modus

Story, Multiplayer, alles dabei

Zum nahe stehenden Release vom unglaublich beliebten StarCraft Remastered gibt es nun erschienene Videos die uns die Grafische Aufwertung präsentieren. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und was euch der Online-Modus so alles mitbringt das erfahrt ihr hier in unserem Artikel.

StarCraft Remastered wir uns die Geschichte rund um die Hauptfiguren James Eugene „Jim“ Raynor, dem verbannten Zeratul und Sarah Louise Kerrigan der selbsternannten Königin erzählen. Für alle die damals schon Feuer und Flamme waren also nichts neues. Allen anderen steht eine gar Epische Storyline zur Verfügung die einfach schon zu den absoluten Klassikern gehört, die man , zumindest als Strategie-Fan, kennen sollte. Neben der Packenden Story bekommt das Spiel natürlich auch wieder einen Online-Modus in dem ihr eure Freunde zu Feinden machen könnt und euch mit der gewohnten Völker Auswahl ,von Terraner, Protoss oder Zerg, duellieren. Dabei stehen euch die schon aus der Original Version bekannten Modi zur Verfügung.

Modi Übersicht

Oben gegen Unten : Schon bevor das Spiel gestartet wird, können Einstellungen zu den Teams getroffen werden.

: Schon bevor das Spiel gestartet wird, können Einstellungen zu den Teams getroffen werden. Nahkampf : Zu Beginn des Spiels hat niemand einen Verbündeten, dies kann jedoch im Verlauf des Spiels beliebig oft geändert werden.

: Zu Beginn des Spiels hat niemand einen Verbündeten, dies kann jedoch im Verlauf des Spiels beliebig oft geändert werden. Alles Erlaubt : Jeder kämpft für sich (keine Teams möglich).

: Jeder kämpft für sich (keine Teams möglich). Duell

Karteneinst. benutzen : In diesem Modus gelten nicht die allgemeinen Regeln von StarCraft, denn es ist möglich, die von anderen Spielern erstellten Karten bzw. Missionen mit den von ihnen getroffenen Einstellungen zu spielen. Es gibt eine Vielzahl solcher Missionen, angefangen bei leicht modifizierten „normalen“ Karten bis hin zu aufwändig erstellten Mehrspielermissionen, welche kaum noch etwas mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben.

: In diesem Modus gelten nicht die allgemeinen Regeln von StarCraft, denn es ist möglich, die von anderen Spielern erstellten Karten bzw. Missionen mit den von ihnen getroffenen Einstellungen zu spielen. Es gibt eine Vielzahl solcher Missionen, angefangen bei leicht modifizierten „normalen“ Karten bis hin zu aufwändig erstellten Mehrspielermissionen, welche kaum noch etwas mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben. Eroberung der Flagge : Nach Ablauf eines Countdowns erscheint irgendwo auf der Karte eine Flagge. Ziel ist es nun, diese einzunehmen und zu halten.

: Nach Ablauf eines Countdowns erscheint irgendwo auf der Karte eine Flagge. Ziel ist es nun, diese einzunehmen und zu halten. Gier : Wie Alles Erlaubt , allerdings ist nun auch ein Wirtschaftssieg durch das Erreichen eines bestimmten Ressourcenstands möglich.

: Wie , allerdings ist nun auch ein Wirtschaftssieg durch das Erreichen eines bestimmten Ressourcenstands möglich. Schlachtfest : Ziel ist die Vernichtung einer bestimmten Anzahl gegnerischer Einheiten. Es gibt keine Allianzen.

: Ziel ist die Vernichtung einer bestimmten Anzahl gegnerischer Einheiten. Es gibt keine Allianzen. Sudden Death : Wie Nahkampf , allerdings müssen nicht mehr alle Gebäude des Gegners, sondern nur alle Hauptgebäude zerstört werden, um zu gewinnen.

: Wie , allerdings müssen nicht mehr alle Gebäude des Gegners, sondern nur alle Hauptgebäude zerstört werden, um zu gewinnen. Nahkampf im Team : Wie Nahkampf , allerdings wird hier ein Spieler von mehreren Menschen von verschiedenen PCs aus gesteuert.

: Wie , allerdings wird hier ein Spieler von mehreren Menschen von verschiedenen PCs aus gesteuert. Alles erlaubt im Team

Neues Gewand, gleicher Spaß

StarCraft, das in der Ursprünglichen Version 1998 auf den Markt kam, bekommt laut Blizzard einige Neuerungen. Das ganze soll sich allerdings immer noch wie das allseits bekannt und beliebte Strategie-Spiel spielen. Zu dem Anlass was sich alles verändert bekommen wir in den Trailern, im Anschluss an diesen Artikel, einen Vorgeschmack. Nicht nur die Charakter-Porträt sind verbessert und hübscher als eh und je sondern auch der Soundtrack wurde komplett neu aufgelegt. Des weiteren erwartet uns eine 4K Auflösung.

Für das Wohl der Augen und den Ohren ist neben dem immensen Spielspaß nun also gesorgt. Das Spiel erwartet uns am 14.August, also in genau einer Woche für den PC. Kommen wir abschließend also noch zu den Trailern. Diese zeigen uns nicht nur die neue Aufmachung des Spiels sondern bieten uns einen Vorher – Nachher vergleich. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß mit diesem Augenschmaus und hoffen das ihr euch genauso auf dieses Spiel freut wie wir.