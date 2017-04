StarCraft: Strategieklassiker mit Patch 1.18 free to play

Blizzard: Rechtsstreit gegen Cheatentwickler Bossland gewonnen

Blizzard Entertainment hat den Rechtsstreit gegen die deutsche Firma Bossland gewonnen, die zu einer Zahlung von 8,5 Millionen Dollar verklagt wurden. zusätzlich darf Bossland in den USA seine Produkte nicht mehr anbieten, geschweige denn überhaupt Werbung dafür machen. Bossland gilt als eine der führenden Anbieter für Cheats. Gerade was Spiele für Blizzard angeht, sind sie sehr produktiv. Es gibt Bots oder Hacks für World of Warcraft, Diablo 3, Heroes of the Storm, Overwatch und H