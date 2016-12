Stardew Valley: Erstes großes Update merzt Probleme auf der Xbox One aus

Unfreiwillige Pausen im Obstgarten – Ein Fall für das Patch-Team. Das Ein-Mann-Projekt rund um Obst, Gemüse und entspannte Bergarbeit hat nach einem etwas holprigen Launch auf den Konsolen nun das erste umfangreiche Update spendiert bekommen, das Performance-Probleme und Bugs, nicht Käfer, aus der Welt schaffen soll. Vor allem die regelmäßigen Abstürze am verfluchten 28. Tag des Winters standen ganz oben auf der To-Do-Liste von ConcernedApe und dem Team von Chucklefish Games.

Wer umfassendes Gameplay sät, wird Bugs ernten

Während der Indie-Überraschungshit des vergangenen Jahres bereits im Februar sein Debut auf dem PC feierte und Minecraft-müde Baumeister und Farmer zu Hauf in die an Harvest Moon angelehnte Spieltwelt strömten, konnten sich Konsoleros erst in der zweiten Hälfte des Jahres über den entspannten Gärtner-Spaß freuen.

Mit einem Spiel solcher Größe, das von nur einer Person realisiert wird, kommen natürlich auch schnell einige Performance-Einbrüche ans Tageslicht. Die geduldigen Spieler hatten auf der XBox One gerade mit dem Absturz, der kontinuierlich am 28. Tag des Winters einsetzte, zu kämpfen. Der Entwickler habt nun reagiert und einen umfangreichen Patch veröffentlicht, der Hänger und Abstürze vorerst beheben soll. Daneben bringt das Update eine Reihe kleinerer Verbesserungen, die vor allem den Komfort des Spiels nach oben schrauben sollen.

Wer sich über alle Änderungen des Patches informieren will, findet hier eine Auflistung:

Performance improvements for periodic hitching and freezes.

Fixed Junimo harvesters not path finding.

Fixed About button (?) to be unclickable during main menu transitions.

Fixed crash when sleeping if you built a Junimo Hut and the Witch visits you.

Fixed a crash when sleeping that would prevent a player from advancing past year 1, day 28.

Moved in some HUD elements that were too close to the edge of the screen.

The LT and RT buttons can now be used to switch buildings in carpenter menu.

The shipping menu can now be closed by pressing the VIEW button.

The B button can now be used to close Grandpa’s letter.

B button now goes back one page when you’re in a specific bundle of the Junimo menu.

B button now returns a held item to your inventory in Bundle menu in the Community Center.

Made harvesting easier by also checking beneath the player when pressing the A button.

Cursor position will no longer affect item placement if it is currently invisible.

We now show the ground placement indicator for seeds, like other objects.

Fixed incorrect tool hit location in some situations.

X button can now be held down to auto-repeat while in menus.

Cursor will no longer interact with HUD menus if it is currently invisible.

Fixed toolbar becoming stuck partially transparent.

The VIEW button can now be used to advance the “Level Up” dialog.

Fixed some cases of the game becoming stuck after using “Exit to Title”.

Was uns für die Konsolen noch fehlt, ist ein Patch, der auch den Englisch-Muffeln unter uns das ganze Spielerlebnis von Stardew Valley ermöglicht und das langersehnte deutsche Sprachpaket mit sich bringt. Vielleicht findet der kreative Kopf hinter dem Spiel ja bald die Zeit, uns mit einer lokalisierten Version zu beglücken.

Bis dahin die Frage: Habt ihr immernoch Spaß am Langzeit-Erntevergnügen oder lasst ihr so einiges an Obst bereits am Wegesrand liegen und konzentriert euch nurnoch auf das Crafting?