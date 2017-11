Stardew Valley: Neuer Content fÃ¼r Single- und Multiplayer

Gestern twitterte Entwickler Eric Barone ein Bild von einem kleinen alten Schiff und schrieb, dass bald neuer Content kommen wird. Dabei schrieb er noch, dass das Content Update sowohl für den Singleplayer, als auch für den bald verfügbaren kostenlosen Multiplayer verfügbar sein wird.

Auf Twitter schreibt der Entwickler, er wolle nicht zu viel verraten. Alles, was wir zu sehen bekommen, ist ein alter Kahn mit Kisten, Fässern und einer Lichterkette. Ob das Schiff etwas mit dem kommenden Multiplayer oder einer neuen Handelsmechanik zu tun hat, weiß man noch nicht. Wir freuen uns bereits auf die neuen Inhalte und halten schon unsere Strohhüte und Mistgabeln bereit.

I’m working on some new Stardew Valley content, to be released with the upcoming free multiplayer update. This will affect single-player, too! I’ll share more when the release gets closer. Though I’ll keep some things secret (more fun) pic.twitter.com/rgWCt8IIRi

— ConcernedApe (@ConcernedApe) 14. November 2017