State of Decay 2: Euch erwartet eine deutlich größere Spielwelt

Größer ist immer besser! Die Entwickler des Survival-Überraschungshits, Undead Lab, kündigen für den zweiten Teil eine deutlich größere Spielwelt an, in der ihr euch nach Herzenslust austoben, Verpflegung sammeln und überleben könnt. Der Ankündigung des Titels selbst im Juni 2016 folgen nun endlich erste Details zu State of Decay 2.

Der Debüttitel des amerikanischen Entwicklerteams, das mit dem Slogan „Using our brains to save yours“ seinen großartigen Humor unter Beweis stellt, konnte vor allem durch sein erfrischend neues Ressourcen-System punkten. Wenn ihr keine Munition oder Vorräte mehr hattet, wart ihr gezwungen, Risiken einzugehen und in den meisten Fällen bedeutete dies dann euer Ende.

Die schlichtweg fehlende Handlung und eine technische Performance, die in ihrem Versagen bis heute einen würdigen Nachfolger sucht, haben bei vielen Spielern schnell für Frust gesorgt. Trotzdem hat sich State of Decay immernoch eine Fangemeinde erhalten, die vor allem an den Gameplay-Features Freude fand und findet.

Nachdem State of Decay 2 zunächst unter dem Titel Class4 als Zombie-Horror mit MMO-Elementen geplant war, ruderten die Entwickler schnell zurück und haben im Rahmen der diesjährigen E3 im Juni einen vollwertigen und klassischen Nachfolger des Survival-Titels angekündigt. Die Massen-Multiplayer-Features sollen dabei nun auch wegfallen, was die tobende Fangemeinde deutlich beschwichtigte.

Zu State of Decay 2 sind bisher noch keine großartigen Infos durchgesickert. Jedoch hat der CEO des Entwicklerstudios Jeff Strain in einem Interview mit der englischsprachigen Website IGN einen Info-Happen zur Größe der Spielwelt fallengelassen:

I know SoD (State of Decay) fans are hungry for details on number and size of maps, regions, kilometers of playable area, etc, but we’re not quite ready for that. For now, suffice it to say that the playable area is substantially larger than State of Decay.

Es erwartet uns also eine deutlich größere Spielwelt, in der wir nun noch länger um unser Überleben rennen können. Weitere Details, außer, dass eine Veröffentlichung für PC und Xbox One geplant ist, konnten dem ehemaligen Hauptprogrammierer von World of Warcraft nicht entlockt werden.

Wir hoffen, bald weitere Updates zum Status der Entwicklung und des Verfalls zu erhalten und wollen abschließend von euch wissen, ob ihr dem Nachfolger eine Chance gebt, jetzt, da der Zombie-Hype so langsam wieder abgekühlt ist?