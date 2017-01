Steam Awards 2016: Valve enthüllt die Gewinner

Rien ne va plus – nichts geht mehr. Die Sieger der ersten hauseigenen Awards von Valve stehen fest. Am 31. Dezember präsentierte das Team rund um die Steam-Plattform die Gewinner in den 12 von der Community gewählten Kategorien. Für was ihr und der Rest der eifrigen Gamer sich entscheiden habt, haben wir euch in einer Auflistung zusammengefasst.

Ergebnisse ganz ohne Sondersendung aus dem Wahlstudio

Während der Herbst-Angebote präsentierte Valve zum ersten Mal die neuen Steam Awards, eine Preisverleihung von der Spielerschaft für die Spielerschaft unter der Schirmherrschaft der populären Vertriebs-Plattform. Die kreativen Kategorien sorgten dabei für einiges Schmunzeln bei den Spielern, die vom 22. Bis 30. Dezember die Möglichkeit hatten, ihren Favoriten in jeder Kategorie zu wählen.

Dabei ging es nicht nur darum, die erfolgreichsten Spiele des letzten Jahres zu prämieren, sondern auch darum, Spielekracher, die schon lange in Umlauf sind und sich immernoch großer Beliebtheit erfreuen, mit den Lorbeeren zu versehen, die sie verdient haben.

Die Gewinner der Steam Awards 2016 in den 12 Kategorien

Die Sieger-Titel kommen im schicken Orange.

The „Villain Most In Need Of A Hug“ Award

Borderlands 2

Dead by Daylight

Far Cry 3

Far Cry 4

Portal 2

The ‘I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award’ Award

Euro Truck Simulator 2

Paladins

Starbound

Stardew Valley

Unturned

The ‘Test of Time’ Award

Age of Empires 2 HD

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Sid Meier’s Civilization 5

Team Fortress 2

Terraria

The ‘Just 5 More Minutes’ Award

Counter-Strike: Global Offensive

Rocket League

Sid Meier’s Civilization 6

Fallout 4

Terraria

The ‘Whoooaaaaaaa, dude!’ Award

Bioshock Infinite

Doom

Grand Theft Auto 5

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

The Witcher 3: Wild Hunt

The ‘Game Within A Game Award’ Award

Garry’s Mod

Grand Theft Auto 5

The Stanley Parable

Tabletop Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt

The ‘I’m Not Crying, There’s Something In My Eye’ Award

Life Is Strange

To the Moon

This War of Mine

Undertale

The Walking Dead

The ‘Best Use Of A Farm Animal’ Award

ARK: Survival Evolved

Blood and Bacon

Farming Simulator 17

Goat Simulator

Stardew Valley

Von der Community erstellte Awards:

The ‘Boom Boom’ Award

BroForce

Doom

Just Cause 3

Keep Talking and Nobody Explodes

Kerbal Space Program

The ‘Love/Hate Relationship’ Award

Dark Souls 3

Darkest Dungeon

Dota 2

Geometry Dash

Super Meat Boy

The ‘Sit Back and Relax’ Award

Abzu

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

The ‘Better With Friends’ Award

Don’t Starve Together

Gang Beasts

Golf With Your Friends

Left 4 Dead 2

Magicka

Wir hätten uns zwar gewünscht, dass der ein oder andere Indie-Titel wie Darkest Dungeon oder Don’t Starve Together in den Kategorien das Rennen macht, sind mit der Auswahl der Steam-Community aber sehr zufrieden. Die kollektive Gamerschaft hat guten Geschmack bewiesen. Wer sich nicht nur die in der Community beliebtesten Titel anschauen will, sondern auch die umsatzstärksten Spiele des vergangenen Jahres, die über die Plattform vertrieben wurden, schaut für die volle Steam-Dröhnung in unsere News zu den Top 100 der bestverkauften Titel.