Steam Awards: Alle Nomininierten in den 12 Kategorien enthüllt

Die etwas anderen Kategorien – Das Jahresende ist traditionell für alle Arten von Rückschau und Awards vorgesehen, um die besten Titel der vergangenen 12 Monate zu prämieren. Im Rahmen der Herbst-Angebote vor einigen Monaten hatte nun auch Valve ein hauseigenes Award-System eingeführt, das mit kreativen Kategorien um die Ecke kommt und komplett von der Steam-Community getragen wird. Nachdem im Herbst die Nominierungen anstanden, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, aus der offiziellen Liste der ernannten PC-Spiele eure Favoriten in den entsprechenden Kategorien zum Sieger zu küren und die Steam-Awards damit selbst zu beeinflussen.

Mögen die Wahlen beginnen

Sieben der zwölf witzigen Kategorien kamen dabei von Valve selbst, während die restlichen Kategorien die Spielerschaft erstellen konnte – natürlich alles in einem tragbaren Rahmen. Das Team der Entwickler gab inzwischen bekannt, dass über die Herbst-Angebote mehr als 15 Millionen Nominierungen abgegeben wurden und kündigte darüber hinaus an, dass das Voting am 22. Dezember mit dem „Villain Most In Need Of A Hug“-Award an den Start geht. Bis zum 30. Dezember habt ihr dann die Möglichkeit, jeden Tag für euren Liebling in einer neuen Kategorie abzustimmen.

Am finalen Tag der Abstimmung werden dann alle 4 Community-Kategorien über den Äther gehen und wollen von euch gevoted werden. Damit ihr auch keine Stimmabgabe verpasst, schaut jeden Tag bei Steam vorbei, denn die Einzelkategorien sind nur 24 Stunden verfügbar. Es lohnt sich ohnehin, Steam in den nächsten Tagen einen Besuch abzustatten, denn auch der Winter-Sale startet in den kommenden Stunden. Wir rechnen ab 18:00 Uhr mit beiden Valve-Events.

Die Gewinner der Steam Awards werden in der Folge an Silvester ganz offiziell enthüllt.

Abschließend eine Übersicht der Kategorien und Nominierten

The „Villain Most In Need Of A Hug“ Award

Borderlands 2

Dead by Daylight

Far Cry 3

Far Cry 4

Portal 2

The ‘I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award’ Award

Euro Truck Simulator 2

Paladins

Starbound

Stardew Valley

Unturned

The ‘Test of Time’ Award

Age of Empires 2 HD

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Sid Meier’s Civilization 5

Team Fortress 2

Terraria

The ‘Just 5 More Minutes’ Award

Counter-Strike: Global Offensive

Rocket League

Sid Meier’s Civilization 6

Fallout 4

Terraria

The ‘Whoooaaaaaaa, dude!’ Award

Bioshock Infinite

Doom

Grand Theft Auto 5

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

The Witcher 3: Wild Hunt

The ‘Game Within A Game Award’ Award

Garry’s Mod

Grand Theft Auto 5

The Stanley Parable

Tabletop Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt

The ‘I’m Not Crying, There’s Something In My Eye’ Award

Life Is Strange

To the Moon

This War of Mine

Undertale

The Walking Dead

The ‘Best Use Of A Farm Animal’ Award

ARK: Survival Evolved

Blood and Bacon

Farming Simulator 17

Goat Simulator

Stardew Valley

Von der Community erstellte Awards:

The ‘Boom Boom’ Award

BroForce

Doom

Just Cause 3

Keep Talking and Nobody Explodes

Kerbal Space Program

The ‘Love/Hate Relationship’ Award

Dark Souls 3

Darkest Dungeon

Dota 2

Geometry Dash

Super Meat Boy

The ‘Sit Back and Relax’ Award

Abzu

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

The ‘Better With Friends’ Award

Don’t Starve Together

Gang Beasts

Golf With Your Friends

Left 4 Dead 2

Magicka

Ist euer Lieblingsspiel dabei? Und seid ihr enttäuscht, dass kein Award in der Kategorie „Games That Deserve A Sequel“ vergeben wird? Verratet es uns in den Kommentaren!