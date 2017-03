Steam Deals versÃ¼ÃŸen das Wochenende

Tekken 7: Trailer zeigt verschiedene Charaktere

Bandai Namco Entertainment stellt in einem neuen Trailer weitere Charaktere zu Tekken 7 vor. Nachdem das Spiel in Japan bereits in den Arcade-Spielhallen vorhanden ist, kommt der nächste Teil der beliebten Kampfsimulation am 1.Juni auch für Xbox One und PlayStation 4, so wie am 2.Juni für den PC via Steam. Viele bekannte Gesichter bei Tekken 7 Die Umsetzung für Konsole und PC soll alle Inhalte der aktuellen Arcade-Fassung beinhalten. Dies betrifft neben den Arenen natürlich auch alle Charaktere. Darunter befindet sich das ein oder andere Gesicht, was wir bereits aus den vergangenen Teilen kennen und im neuen Trailer gezeigt werden. Zusätzlich werden zu den Charakteren auch ihre jeweiligen Kampfstile vorgestellt und einige Moves sehen wir natürlich auch in Aktion. Laut Ban