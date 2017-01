Steam; Statistiken zeigen meistgespielte Titel in 2016

2K16 – Gaming-Erfolgsjahr oder „more of the same“? In Rückschau auf das vergangene Spielejahr hat Valve Statistiken aus den letzten 12 Monaten ausgepackt, die uns über die Titel informieren, die in 2016 am meisten über Steam gespielt wurden. Überraschend: Top-Titel aus 2015 bleiben an der Spitze, während Neuerscheinungen des Folgejahrs nur kurzfristigen Erfolg feiern konnten.

Dota 2 und CS:GO auf Steam weiterhin Maß aller Dinge

Die Jungs und Mädels von GitHyp, einer Seite, die Statistiken im Bereich Gaming aufstellt, haben sich für ihre Untersuchungen zwei Kriterien vorgenommen. Die eine Rangliste wird nach gleichzeitig aktiven Spielern pro Stunde eingeteilt, liefert also Ergebnisse über spontane Trends und Hypes, während die andere Liste nach durchschnittlich aktiven Spielern pro Stunde gegliedert wird, ergo einen aussagekräftigen Wert über das ganze Jahr darstellt.

Uns Spielern wurde 2016 so einiges versprochen. Wir sollten in No Man’s Sky ein unfassbares und vor allem grenzenloses Erlebnis bekommen, ohne Kompromisse. So zeigt sich der langerwartete Titel in den Statistiken zwar auf Platz drei, jedoch nur, wenn es darum geht, wieviele Spieler gleichzeitig aktiv waren. In der langfristigen Statistik zeigt sich der Hype-Titel erst auf Platz 41.

Am Beispiel von No Man’s Sky zeigt sich eine deutliche Entwicklung des letzten Spielejahres: Brandaktuelle Titel fesseln die Gaming-Gemeinde kurzzeitig, können den Hype allerdings nicht bis zum Ende des Jahres aufrechterhalten. Neben der Weltraum-Simulation präsentierte sich auch Dark Souls III als ein solcher Hype-Titel. Dennoch muss gesagt werden, dass es die meisten Spiele, die 2016 das Licht der Welt erblickten, nicht einmal in die Top 5 dieser Listen geschafft haben.

Spiele wie Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive führen, wie schon im Vorjahr, gleich beide Listen an und zeigen sich weiterhin als Spieler-Magneten. Beide Titel sind, wenn man beide Listen miteinander vergleicht, stabil und die durchschnittliche Spielerzahl findet sich bei rund der Hälfte des Peaks wieder, während die besagten Neuerscheinungen deutlich instabiler aus den Statistiken hervorgehen mit nur rund 10% der gleichzeitig aktiven Spielerzahl, die bei der Zahl der durchschnittlichen Spieler übrigbleibt.

Die Statistiken für euch im Überblick

Gleichzeitig aktive Spieler pro Stunde:

Dota 2 (1.286.617 im peak) Counter-Strike: Global Offensive (845.806 im peak) No Man’s Sky (212.321 im peak) XCOM 2 (132.834 im peak) Dark Souls III (129.922 im peak)

Durchschnittlich aktive Spieler pro Stunde:

Dota 2 (636.607 durchschn. pro Stunde) Counter-Strike: Global Offensive (360.600 durchschn. pro Stunde) Team Fortress 2 (50.802 durchschn. pro Stunde) Grand Theft Auto V (40.258 durchschn. pro Stunde) Sid Meier’s Civilization V (37.885 durchschn. pro Stunde)

Mit welchem Spiel habt ihr in 2016 die meiste Zeit verbracht? Schreibt es uns in die Kommentare!