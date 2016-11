Steam: Steam-Shop erhält Update

Der Steam Shop erhielt heute eine grundlegende Überarbeitung. Das Update, welches sich Valve “Steam Discovery Update 2.0“ nennt, gestaltet die Oberfläche des Shops komplett neu.

So findet Ihr jetzt auf der linken Seite eine Reihe von nützlichen Sektionen und eine kurze Liste von Spielen, die ihr zuletzt angeschaut habt. Der Rest der Shop-Seite ist in Module unterteilt. Neu ist, dass Ihr direkt von hier aus die Möglichkeit habt, eure Vorschläge anzupassen. Ihr könnt Spiele, aus der Übersichtsseite heraus, zu eurer Wunschliste hinzufügen oder als “Nicht interessiert“ markieren. Die Option erscheint, wenn ihr mit der Maus an den oberen rechten Rand eines Items geht. So kann auch direkt auf die Empfehlungs-Einstellungen zugegriffen werden.

Weitere Neuerungen des Steam Shops

Die Empfehlungen im Slider enthalten nun mehr Informationen wie Angaben zum Genre und Features des Spiels und eine Auswahl von Screenshots. Aktuelle Sonderangebote erscheinen nun auch in einem Slider. Sehr deutlich hebt Valve 4 blaue Buttons hervor. Mit diesen könnt Ihr euch komplette Listen mit Neuerscheinungen, Angeboten, kostenlosen Spielen und Spielen mit gewissen Nutzertags anzeigen lassen. Weiter unten erfahrt Ihr welche Spiele bei euren Freunden bliebt sind und welche Titel derzeit für unter 10€ zu haben sind.

Ziel des Updates ist es, das Finden neuer, für euch interessanten Spiele, so einfach wie möglich zu gestalten. Valve hat zu der Überarbeitung des Shops eine Seite erstellt die alle Neuerungen im Detail erklärt. Diese findet ihr unter folgendem Link.

Was haltet ihr von dem Update? Habt ihr schon einmal ein neues Spiel mit Hilfe der Vorschläge, die euch der Shop macht, gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.