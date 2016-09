Steam: Valve wirft Indie-Entwickler Digital Homicide raus

Der ein oder andere Steam-Nutzer unter euch hat das ganze Drama vielleicht schon seit geraumer Zeit verfolgt. Zwischen Valve und Digital Homicide kracht es im Moment ganz schön. Jetzt hat Valve konsequent alle Spiele des Entwicklers von seiner Plattform verbannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Indie-Entwickler Digital Homicide in einem nicht sonderlich günstigen Rampenlicht steht. In der Vergangenheit hatte es bereits eine Auseinandersetzung mit dem bekannten YouTube-Kritiker Jim Sterling gegeben. Dieser geriet damals aufgrund seiner harschen Worte gegenüber dem Spiel The Slaughtering Ground ins Zielvisier des Entwickler-Duos. Nach langem hin und her von Reviews zu Reviews zu Reviews drohten die Gebrüder Romine, die Köpfe hinter Digital Homicide, mit einer 10 Millionen US-Dollar schweren Schadensersatzklage. Scheinbar ist diese Summe mittlerweile ein wenig gestiegen. Zumindest laut diesem Tweet von Sterling selbst.

Correction for media mentioning my thing I don’t talk about – they bumped it up to $15mil by my last count, it’s not $10mil anymore. — Jim Sterling (@JimSterling) 16. September 2016

Alle Videos zu dem Thema kann man nach wie vor auf Sterlings YouTube-Account vorfinden. Zwischenzeitlich waren sie allerdings von YouTube gesperrt worden.

Digital Homicide klagt gegen rund 100 Steam-Nutzer

Damit ist beim Indie-Entwickler aber scheinbar noch nicht Schluss. Nachdem Spiele aus dem Hause Digital Homicide wiederholt überaus negative Rückmeldungen bekommen hatten, einige Reviews zugegebenermaßen sogar abseits des guten Geschmacks waren, erhob das Studio vor einem Gericht in Arizona Anklage. Es geht um wuchtige 18 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Damit das Ganze auch gelingen kann, braucht der Kläger natürlich die persönlichen Informationen der knapp 100 User. Diese Informationen sollte Valve herausgeben, weigerte sich jedoch vehement.

Resolutes Ende der Zusammenarbeit

Wohl im Zuge dieses Konflikts verschwanden jetzt sämtliche Digital Homicide Titel von der Steam-Plattform, wie der fleißige Twitterer lashman bemerkte. Auch nach dem Entwickler sucht man auf Steam jetzt vergebens. Auf Nachfrage von Techraptor erklärte Valves Doug Lombardi diesen Schritt: „Valve wird keine Geschäfte mehr mit Digital Homicide machen, da das Studio feindselig gegenüber den Steam-Kunden ist.“ Die Anzeige, die man in diesem Screenshot sehen kann, ist dann wohl das Resultat des Ganzen.

.. and the rest of this fucking shovelware … poof … GONE!!!! :D rejoice pic.twitter.com/0P9Nj5LIuA — lashman (@RobotBrush) 16. September 2016

Spieler, die den ein oder anderen Titel besitzen, auf den das zutrifft, werden ihre Spiele nach wie vor in ihrer Steam-Bibliothek vorfinden und nutzen können.

Der Entwickler meldet sich zu Wort

Auf der Homepage des Indie-Entwicklers haben sich die Gebrüder Romine jetzt ebenfalls zu Wort gemeldet, um ihre Version der Ereignisse zu schildern. In ihrer Stellungnahme weisen sie darauf hin, dass Steam ihre Support-Anfragen mehrfach ignoriert habe. Dort ging es zumeist um Kommentare und Reviews mit beleidigenden und belästigenden Inhalten. Diverse Screenshots zeigen Beispiele der beanstandeten Nutzerkommentare. Auch deshalb soll Valve vor Gericht gezogen werden. Der veröffentlichte Text spricht von gut zwei Jahren dokumentierter Nachlässigkeit von seiten des Steam-Entwicklers.

Ein Nutzer von Techraptor hat zudem herausgefunden, dass Digital Homicide bemüht ist, den Prozess zu finanzieren. Dafür haben sie vor etwa sechs Monaten sogar eine gofundme-Kampagne gestartet.

Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr schonmal ein Spiel von Digital Homicide gespielt und könnt dem nur beipflichten, oder findet ihr, dass Steam bei einigen Kommentaren tatsächlich nachlässig in der Handhabung war? Aber wie gerechtfertigt sind dann diese Summen? Schreibt eure Meinung dazu doch gerne mal in die Kommentare!