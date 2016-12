Steam: Winter Sale mit zahlreichen Rabatten gestartet

Nur einen Monat nach dem Steam Herbst Sale beschert uns Valve erneut mit einer Rabatt-Aktion. Bereits gestern Abend startete der alljährige Steam Winter Sale. Und auch dieses Mal stehen wieder zahlreiche Spiele zu teils sehr günstigen Preisen zum Verkauf. Wie mittlerweile bei fast jedem Steam Sale war auch dieser wieder „geleakt“ worden. Dieses Mal war ein Twitter-Post von PayPal „Schuld“.

Aber nicht nur Spiele werden während des Aktionszeitraums vergünstigt angeboten. Auch Zusatzinhalte von Spielen wie DLC’s sind derzeit vergünstigt. Aber auch große Blockbuster-Titel wie The Witcher 3 (29,99€) Fallout 4 (19,79€) oder Dishonored 2 (40,19) sind derzeit günstigerer. Ältere Titel wie Portal 2 (3,99€) oder Dishonored 1 (3,29€) werden derzeit zu Spottpreisen angeboten. Wer seine Steam-Bibliothek zu geringeren Preisen vergrößern will, hat in dem diesjährigen Winter Sale noch bis zum 2. Januar 2017 19 Uhr die Gelegenheit dazu. Ein Tipp von unserer Seite: Kauft nur Spiele die Ihr auch tatsächlich spielen wollt.

Mit dem Steam Winter Sale starten auch die Steam Awards

Mit dem Winter Sale starten auch die Steam Awards. In mehreren Kategorien habt Ihr die Gelegenheit für eines von 5 Spielen abzustimmen. Jeden Tag gibt es eine neue Kategorie. Derzeit wird für die Kategorie „Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht“ abgestimmt. Zur Auswahl stehen Portal 2, Borderlands 2, Far Cry 3, Far Cry 4, und Dead by Daylight. Für jede Kategorie kann bis 19 Uhr abgestimmt werden. Habt Ihr schon zugeschlagen oder quirlt eure Bibliothek bereits über? Schreibt es uns in die Kommentare!