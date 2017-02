Stellaris Utopia: Release der Erweiterung veröffentlicht

Nintendo Switch: Neuer Trailer zeigt System-Start

Kurz vor dem Start ihrer neuen Konsole, hat Nintendo ein neues Video veröffentlicht, das euch zeigt, was ihr tun müsst, wenn ihr die Switch zum ersten Mal einschaltet. Der Prozess wird in acht Stufen unterteilt. Ein neuer informative Trailer zeigt euch in nur zwei Minuten, wie schnell und einfach ihr das neue System einrichten könnt. In wenigen Schritten zum Ziel Bei dem Setup-Prozess müsst ihr zunächst eine Sprache wählen und dann eure Region angeben. Nach der Bestätigung einer Li