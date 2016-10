.

Wie es scheint steht es nicht so gut um Street Fighter 5. Zwar wurde in den vergangen Wochen und Monaten, mit verschieden Updates und Verbesserungen ordentlich am Titel gewerkelt, doch scheinbar ändert dies nichts an den schwachen Verkaufszahlen. So sprechen die neuen Quartalsberichte von Capcom eine deutliche Sprache.

Um dies zu verstehen müssen wir schnell einen Schritt zurück gehen. Zum Veröffentlichungsstart vom fünften Teil der Serie sieht noch alles gut aus. So kann man aus dem offiziellen Geschäftsbericht des ersten Quartals von Capcom entnehmen, dass sich „Street-Fighter 5“ im Februar für den PC und die PS4 gut verkauft hat. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 1,4 Millionen Exemplare, die in weltweiten Handel gegangen sind. Doch leider geht die Erfolgsgeschichte danach nicht weiter. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, denn Street-Fighter 5 hat anfangs mit der technischen Umsetzung und auch mit einem Content-Engpass zu kämpfen.

Street Fighter 5: Verkaufszahlen enttäuschen weiterhin

Scheinbar führte dies zu einem Teufelskreis, der interessierte Käufer abschreckte das Spiel zu kaufen. Die Folge daraus war, dass auch im zweiten Geschäftsbericht zum zweiten Quartal von 1,4 Millionen ausgelieferten Spiele die Rede war. Verständlicher ausgedrückt: Zwischen Juli und September wurden scheinbar keine weiteren Exemplare des Spiels weltweit verkauft.

Logischer Weise musste Capcom an dieser Stelle sofort reagieren. So wurden neue Inhalte und Verbesserungen auf den Weg gebracht, um die User doch noch zum Kauf zu bewegen. Kein Wunder bei solchen Zahlen ist das Potenzial für Wachstum enorm. Wie es scheint hat sich die Ganze Arbeit jedoch nicht wirklich bezahlt gemacht. Schaut ihr nämlich in den Geschäftsbericht vom 30.September so liegt die Auslieferungsmenge von „Street-Fighter 5“ immer noch bei 1,4 Millionen Einheiten. Somit scheint sich das Spiel in den letzten drei Monaten auch so gut wie gar nicht verkauft zu haben.

Ob sich dies nochmal ändern wird? Könnte „Street-Fighter 5“ ein Comeback haben oder nicht? Was glaubt ihr und wie steht ihr dazu?