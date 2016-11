Styx Shards of Darkness – neue Bilder zum Spiel

Im kommenden Jahr erwartet uns ein neues Stealth-Abenteuer, das den Namen „Styx: Shards of Darkness“ trägt. Focus Home Interactive und die Entwickler von Cyanide Studio haben nun aktuelle Bilder veröffentlicht, welche unsere Vorfreude noch etwas steigern sollen. Das neueste Adventure des ruppigen Goblin Styx soll nächstes Jahr in den Startlöchern stehen. Das Spiel erscheint im ersten Quartal 2017 für die Xbox One, PC und PlayStation 4.

Styx – ein grummliger Goblin und ein listiger Dieb

Vier neue Bilder sollen euch einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was kommt. Darauf könnt ihr den schwer bewachten Hafen von Korrangar, sowie die Luftschiffe sehen. Auch an einem Bild des grünhäutigen Diebes wurde nicht gespart.

Alle, die mehr über das neue Spiel rund um den gewitzten Goblin erfahren wollen, können sich hier noch einmal den Trailer ansehen

In diesem Adventure müsst ihr euch sowohl an Land, in der Luft und zu See mit Gegnern rumschlagen. Denn der diebische Goblin hat zugestimmt, das Zepter des Botschafters zu stehlen, um eine hohe Menge magischen Ambers zu erhalten. Doch die Welt wäre langweilig, wenn alles nach Plan liefe. Deshalb findet sich Styx in einer magischen Welt voller zwielichtiger Politiker wieder.

Im Gegensatz zu den anderen Teilen, stehen euch dieses Mal deutlich mehr Werkzeuge und Fähigkeiten zur Auswahl. Ihr seid im Besitz von mächtigen Amber-Kräften, welche euch in fast allen Situationen aus der Patsche helfen. Auch an ein ausgeklügeltes Crafting-System wurde gedacht, in dem ihr euch den Aufgaben anpassen und mächtige Fallen herstellen könnt.