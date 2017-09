Super Mario 64: Online Multiplayer verfügbar

Ein wahrer Klassiker der Videospielgeschichte kehrt mit einem Knaller zurück. Mit Super Mario 64 Online erhält der Meilenstein für den Nintendo 64 einen neuen Multiplayer. Das Projekt stammt von einigen Fans des Originals und lässt euch mit neuen Charakteren wieder in die Welt des Pilzkönigreiches eintauchen.

Let´s a go

Ein Modding Team unter dem in der Szene bekannten Designer Kaze Emanuar hat ein neues Projekt für den Klassiker Super Mario 64 abgeschlossen. Dieses gibt dem einflussreichen Jump and Run seinen wohlverdienten Mutiplayer Modus. Dieser erlaubt es euch, online zusammen mit euren Freunden durch das weitläufige Schloss von Peach zu Hüpfen und die verschiedenen Level zu durchqueren. Insgesamt 24 Personen können dabei gleichzeitig teilnehmen. Hierfür wurden eigens viele neue Charaktere in das Spiel eingefügt, welche im Original noch nicht verfügbar waren. So sind jetzt beispielsweise auch Wario, Waluigi, die kleinen Toads oder auch Prinzessin Peach höchstpersönlich spielbar. Das Modder Team hat einen Trailer für den Launch des Projektes veröffentlich. Hier könnt ihr euch selbst einige Eindrücke machen:

In der Beschreibung des Videos erhaltet ihr noch verschiedene Informationen. So stehen euch hier Download Links parat und auch ein offizielles Forum wird hier verknüpft. Kehrt ihr noch einmal in das Pilzkönigreich zurück?