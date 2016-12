Super Mario Maker: Weihnachtsevent geht an den Start

Super Mario Maker: Babymetal als Charakter in Japan verfügbar

In Japan trifft nun die Metal-Band Babymetal auf Super Mario Maker. Diese drei Mädchen werden bald im Super Mario Maker, als Kostüm zu spielen sein. So kamen die drei Mädchen in den Westen Babymetal ist ein japanisches Girl-Metal-Vokal- und Tanz-Trio. Ihre Künstlernamen sind; YuiMetal, Su-Metal und MoaMetal. Ihre Band ist eine Verschmelzung von Idol-Musik und Metal. In Japan sind sie bereits Stars, doch nachdem sie bei der US-amerikanischen Sendung The Late Show with Stephen Colbe