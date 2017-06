Super Mario Odyssey: Game und Gameplay Trailer auf der E3

Pokemon Ultrasonne & Ultramond: Nintendo kündigt neue Spiele an

In dem Nintendo Direct vom 6. Juni kündigte Nintendo recht überraschend zwei neue Pokemon-Spiele für den Nintendo 3DS an. Pokemon Ultrasonne & Ultramond heißen die neuesten beiden Teile der Erfolgsreihe und erscheinen weltweit am 17. November diesen Jahres. Vieles neues erwartet uns In dem Video, in dem eigentlich das neue Pokemon Tekken DX für die Nintendo Switch vorgestellt wird, zeigen die Verantwortlichen erste Bilder aus den neuen beiden Spielen. An sich sehen diese nach kein