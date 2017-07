Super Mario Odyssey: Nintendo und IGN zeigen Deep Woods

Frisch von der Comic Con in San Diego 2017 erreichen uns immer mehr Videos mit exklusivem Gameplay-Material zu den verschiedensten Highlights der kommenden Monate. Da darf natürlich auch Nintendo nicht zurückschrecken und zeigt uns zusammen mit den Kollegen von IGN ein neues Gameplay-Video zu Super Mario Odyssey und dem Level Deep Woods.

Werdet zu allem, was ihr wollt

In dem Video werden uns einige grundlegende Dinge gezeigt, die wir im Spiel nach und nach erfahren werden. Neben dem berühmten Klempner spielt dieses Mal auch seine Mütze eine große Rolle in dem neuen Abenteuer von Nintendo. Mit ihr könnt ihr nämlich Besitz von einzelnen Gegenständen im Spiel ergreifen und sie so steuern. Im Video seht ihr dies zum Beispiel bei einem Tannenbaum, den ihr dann aus dem Weg hüpfen könnt, um an einen Mond zu kommen, die ihr bei Super Mario Odyssey sammeln müsst.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch und will das größte bisher spielbare Abenteuer von Mario sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt und können es kaum erwarten, bis der Herbst bei uns endlich vor der Tür steht. Bis es soweit ist, erfreuen wir uns an den Videos zum Spiel. Freut ihr euch auch schon auf den Titel und was haltet ihr von den bisher gezeigtem Material? Schreibt es uns in die Kommentare.