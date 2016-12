Super Mario Run: Nintendo feiert Download-Meilenstein und verteilt Geschenke

#SuperMarioRun hat weltweit bereits 50 Millionen Downloads! Um uns bei den Spielern zu bedanken verschenken wir 10 Toad-Rallye-Tickets! pic.twitter.com/5JUwpZSeCl — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 23. Dezember 2016

Der mobile Klempner-Spaß ist ein Renner – Super Mario Run hat am 23. Dezember offiziell die magische Marke von 50 Millionen Downloads erreicht. Das kostenlos spielbare, aber erst in der Vollversion komplette Mobile-Game von Big N konnte also bereits in der ersten Woche nach Release die Erwartungen des japanischen Konzerns erfüllen und erfreut sich von Tag zu Tag größerer Beliebtheit. Um den vielversprechenden Start zu feiern, hat Nintendo verlauten lassen, dass Spieler von Super Mario Run ab sofort mit 10 Gratis-Tickets für die Toad Rally beschenkt werden.

Grandioser Start trotz Shitstorm

Der Release des tragbaren Auto-Runners am 15. Dezember stand zunächst unter keinem allzu guten Stern. Diskussionen über die permanent benötigte Internetverbindung sowie den horrenden Datenverbrauch ließen vermuten, dass Super Mario Run nicht dieselbe Erfolgsgeschichte wie beispielsweise Pokèmon GO bevorstehen würde – doch weit gefehlt. Der erwartete Shitstorm blieb größtenteils aus. In den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung wurde der Mario-Spaß bereits 40 Millionen Mal heruntergeladen und am ersten Tag selbst konnte Nintendo sich über rund 10 Millionen Downloads freuen – zehn Mal so viele wie der Überraschungshit Pokémon GO am Release-Tag anhäufen konnte.

Ihr könnt Super Mario Run kostenfrei herunterladen, werdet aber in der Gratis-Version nur mit einer begrenzten Anzahl verfügbarer Level bedacht. Wer sich die Vollversion gönnen möchte, greift mit rund 10€ zwar Tief in die Tasche, bekommt aber einen abwechslungsreichen Mario-Titel für Bus, Bahn oder Bett spendiert, der darüber hinaus mit einigen Multiplayer-Features lockt wie wir euch bereits in unserem Test zum Spiel zeigen konnten.

Wer in Super Mario Run schon fleißig den Klempner springen lässt oder jetzt gerade darüber nachdenkt, sich die spaßige App mit Nintendo Charme herunterzuladen, kann sich direkt über 10 Gratis-Tickets für die Toad Rally freuen, die Nintendo gestern mit folgenden Worten zur Verfügung stellte:

Celebrating 50 Million Downloads! To thank all our downloaders, we are giving everyone 10 Rally Tickets. We hope everyone will enjoy the fun of the Toad Rally!

Seid ihr schon angefixt von Super Mario Run? Oder rennt ihr lieber selbst durch die Gegend und fangt weiterhin Taschenmonster in Pokèmon GO? Verratet es uns in den Kommentaren!