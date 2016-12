Super Mario Run: Spekulationen um enormen Datenverbrauch und Malware

Es wird Zeit für den Internet-Klempner – Nintendos Mobile-Debüt sorgt weiter für Schlagzeilen. Die Fans waren zunächst empört darüber, dass der Auto-Run-Plattformer rund um den sympathischen Italiener zum Spielen eine dauerhafte Internetverbindung benötigen wird. Nun werden Gerüchte laut, dass der Titel bereits zum Release mit einem enormen Datenverbrauch daherkommt. Apple-Insider berichtet darüber hinaus von Malware, die bereits vor dem Release des Spiels uninformierte Käufer abfischen will. Wir berichten euch vom Stand der Super Mario Run-Krise und fassen die neuesten Entwicklungen kurz zusammen.

In einem Interview mit dem englischsprachigen Gaming-Netzwerk Mashable ließ die Videospiel-Legende und Produzent von Super Mario Run, Shigeru Miyamoto vor drei Tagen die Bombe platzen. Er kündigte an, dass der Titel zum Spielen eine permanente Verbindung zum Internet benötigen wird und löste damit nicht nur einen Shitstorm der Fangemeinde aus, sondern trat genau in das Fettnäpfchen, in das Videospiel-Größen wie Ubisoft und Electronic Arts bereits in der Vergangenheit gestapft sind. Denn nichts verabscheuen eingefleischte Gamer mehr als die Notwendigkeit einer dauerhaften Leitung, wenn sie doch eigentlich nur entspannt für sich selbst und ohne Bedingungen spielen wollen.

Miyamoto entschärfte seine Aussage zwar noch im selben Interview, hatte sich aber schon in etlichen Foren unbeliebt gemacht:

We wanted to be able to leverage that network connection with all three of the [Super Mario Run] modes to keep all of the modes functioning together and offering the game in a way that keeps the software secure. This is something that we want to continue to work on as we continue to develop the game.