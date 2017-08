Super Meat Boy: Fleischklopps erscheint für Nintendo Switch

Super Meat Boy kennt man als erfolgreichen Jump-n-Run-Titel von Team Meat aus dem Jahre 2010. In einer zweidimensionalen Spielwelt lauft und springt ihr mit dem Fleisch-Jungen durch die Gegend. Bei Kontakt mit Kreissägen und anderen Fallen stirbt die Spielfigur augenblicklich. Trotz der Gefahren versucht ihr eure Freundin, die aus Bandagen besteht vor einem Babyfötus zu retten. Der Meatboy kann sich dabei an Wänden entlang hangeln, an ihnen runtergleiten und abstoßen. Super Meat Boy wurde von IGN Entertainment als am meisten herausforderndes Spiel des Jahres 2010 ausgezeichnet.

Release-Datum für Switch noch unbekannt

Kritker lobten das Spiel für seine allgemein präzise Steuerung und die Retro-Atmosphäre. Inzwischen ist der anspruchsvolle Plattformer für PlayStation 4, Xbox 360, Wii U, PC, PS Vita, Android, Mac und Linux erschienen. Doch nun soll auch eine Version für Nintendos Switch veröffntlicht werden. Hierbei ist allerdings noch nicht klar auf welchen Termin das Veröffentlichungsdatum fallen soll.

Super Meat Boy ist an NES-Titel wie Mega Man 2 oder Ghosts and Goblins angelehnt und steht ihnen in seinem Schwierigkeitsgrad in nichts nach. Wollt ihr also einen herausfordernden und linearen Plattformer für eure Switch, dann greift zu.