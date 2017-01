Super Retro Boy:  Erscheint nun ein weiterer Klassiker?

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Kennenlernphase mit Charakteren aus „Road to Boruto“

Es nicht mehr allzu lange hin bis die umfangreiche Erweiterung „Road to Boruto“ für „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“ erscheinen wird. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der vorab die Charaktere vorstellt. Am 3.Februar dieses Jahr erscheint die Erweiterung zum Beat´em Up „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“. Dieses handelt von Narutos Sohn, einem der Hauptcharaktere aus der offiziellen Serie. Dieser trägt den Namen Boruto. Daher auch der Name der Erweiterun