Switch: Trailer stellt kommende Nindie Spiele vor

GTA 5: Neuer Modus erinnert an PUBG

Battle Royal Modus in GTA 5 Ab Heute ist das neue Update zu GTA 5 herausgekommen. Es trägt den Namen: Smuggler's Run. Dazu gab es einen Neuen Kampf Modus der uns doch stark an ein neues Spiel erinnert was so eben durch die Decke geht. Die Rede ist von PlayerUnknown's Battlegrounds. Das Heutige Update von Rockstars Grand Theft Auto weißt schon ziemlich viel Potenzial auf. Den wir bekommen einen neuen Modus spendiert der durchaus schon bekannt und beliebt ist. Wir starten mit nichts weiter