Sword Art Online Fatal Bullet: Frischer Trailer direkt aus Japan

Sword Art Online Hollow Realization: Kommendes Update in Trailer vorgestellt

In einem neuen Trailer zeigt Bandai Namco Entertainment die kommenden Inhalte zum Update von „Sword Art Online: Hollow Realization“ vor. Dieses soll in baldiger Zeit für euch zur Verfügung stehen. Mit diesem neuen Trailer zu „Sword Art Online: Hollow Realization“, welcher schon länger erhältlich ist, stellt Bandai Namco Entertainment die brandaktuellen Inhalte vor. Das frische Update trägt den Namen „Fighters of the Blue Sky“ und bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich, w