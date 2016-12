In einem neuen Trailer zeigt Bandai Namco Entertainment die kommenden Inhalte zum Update von „Sword Art Online: Hollow Realization“ vor. Dieses soll in baldiger Zeit für euch zur Verfügung stehen.

Mit diesem neuen Trailer zu „Sword Art Online: Hollow Realization“, welcher schon länger erhältlich ist, stellt Bandai Namco Entertainment die brandaktuellen Inhalte vor. Das frische Update trägt den Namen „Fighters of the Blue Sky“ und bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich, welche für euch kostenfrei sein werden.

Sword Art Online Hollow Realization: Kommendes Update in Trailer vorgestellt

Unter anderem werden in dem Update zwei bekannte Charaktere hinzugefügt. Die Charaktere Rain und Seven aus „Sword Art Online: Lost Song“ werden durch das Update verfügbar sein. Dazu erweiterte sich die „PVP“-Funktion und es wird eine zusätzliche Geschichte im Spiel geben. Diese neuen Inhalte sollte euch mindestens 20 Stunden Spielzeit bieten. Sollten euch hingegen auch die Nebenmissionen und anderen neuen Elemente interessieren, werdet ihr bis auf ca. 70 Stunden kommen.

Neben dem kostenlosen Update wird es auch ein kostenpflichtiges Inhaltsupdate geben, welches die Geschichte mit dem Titel „Shrine Maiden of the Abyss“ mit sich bringt. Diese unterscheidet sich von der Hauptgeschichte, denn sie kommt stattdessen in drei Episoden. Das kostenpflichtige Update wird im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Wann genau das kostenfreie Update erscheinen wird, ist noch unklar, denn der Entwickler hat sich dementsprechend noch nicht zu Wort gemeldet. Und auch der Trailer rückt kaum mit Infos heraus, denn dieser ist komplett in der Heimatsprache Japanisch. Auch die Schriften aus Menü und Gesprächsblasen sind in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Falls es jemanden unter euch gibt, der die japanische Sprache beherrscht, kann sich doch bestimmt erweichen lassen und etwas in die Kommentare schreiben zu dem Trailer.

Was haltet ihr davon? Seid ihr ein Fan von „Sword Art Online: Hollow Realization“ oder von „Swort Art Online“ generell?