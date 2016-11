Take-Two: Der Entwickler setzt bei Marken auf Qualität statt Quantität

Weniger ist manchmal mehr. Take-Two, der Entwickler hinter GTA oder Bioshock, hat in Pressestatements auf der alljährlichen MKM Partners Entertainment, Leisure and and Internet Conference verlauten lassen, dass die beliebten Marken des Herstellers auch in Zukunft nicht einfach „verheizt“ werden, sondern erst dann veröffentlicht werden, wenn sie dem firmeninternen Qualitätsstandard entsprechen.

Ein CEO spricht Klartext

Die Investorenmesse, an der auch Take-Two teilnimmt, findet alljährlich in New York statt und lädt Geschäftsmänner aus aller Welt ein, ihres Business-Modelle und Vorstellungen mit anderen zu teilen. Strauss Zelnick, der CEO des Spieleherstellers, hat auf der Messe einige Interviews zu Qualitätsstandards und Markenmanagement gegeben, in denen er Erfolge und Misserfolge des Unternehmens erklärt und legitimiert. Bereits gestern hatte Zelnick verkündet, dass Spiele wie Battleborn oder Evolve nicht den Anforderungen, die Take-Two an ihre Spiele setzt, genügen. Die beiben semi-erfolgreichen Titel stellten, so der CEO, kalkulierte Risiken dar, denen man die Möglichkeit einräumen musste, zu funktionieren. Dass Battleborn und Evole „gescheitert“ sind, schwächte Zelnick ab, indem er nachdrücklich die Marketing-Abteilung des Unternehmens lobte, die auch aus einem weniger gut gelungenen Spiel noch einen Verkaufshit machen könne. Zusätzlich dazu sprach sich der Kopf des Publishers vor allem für die starken Marken aus, die Take-Two und die Tochterfirma 2k Games unter sich vereinen.

Qualität vor Quantität

Im heutigen Interview auf der Investorenmesse erklärte Strauss Zelnick den Erfolg dieser starken Marken dadurch, dass der Spieleentwickler seine Zugpferde wie GTA, Red Dead Redemption oder Borderlands nicht einfach verheize, d.h. nicht jedes Jahre einen neuen Teil der Reihe auf den Markt bringt wie es beispielsweise Ubisoft lange Zeit mit Assassins Creed gemacht hat, sondern stattdessen auf die hohe Qualität der Spiele setze. Insofern überrascht niemanden die Ankündigung, dass Take-Two den Marken auch in Zukunft genügend Zeit zur Entwicklung lassen will.

Vor allem die Befürchtung, dass Spieler sich schnell langweilen und zu anderen, frischeren Titeln, wechseln, bereite dem Team von Take-Two in diesem Zusammenhang sorge. Wenn bei Spielreihen wie Grand Theft Auto zwischen der Veröffentlichung einzelner Titel eine gewisse Zeit liegt, sei das für den langfristigen Erfolg nur förderlich, proklamiert der Amerikaner. Take-Two bleibt deshalb lieber bei altbekannten Serien und widersetzt sich dem modernen Trend, neue Franchises zu bilden und bereits nach wenigen, rapide aufeinanderfolgenden Ablegern, wieder abzustoßen.

Wir finden es natürlich schade, dass wir nicht jedes Jahr ein neues GTA oder Red Dead Redemption genießen können, aber wenn Take-Two sich an das Businessmodell, das ihr CEO vorgibt, hält, dann freuen wir uns wie die Schneekönige auf die nächsten Ableger. Seht ihr das ähnlich? Oder würdet ihr euch jedes Jahr aufs Neue in die beliebten Take-Two-Abenteuer stürzen?