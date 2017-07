Take Two Interactive und 2K Games: Große Pläne für die kommenden Jahre

2015 sollte der Durchbruch sein

In einem Interview sprachen der CEO von Take Two Strauss Zelnick und der 2K Präsident David Ismailer über kommende Pläne des Publishers. So hat sich das Unternehmen eigentlich vorgenommen mindest einen großen AAA-Titel auf den Markt zu bringen. Für 2017 mag das dem Unternehmen nicht mehr gelingen. Das Ursprünglich im Herbst geplante Red Dead Redemption 2 wurde nun auf das Jahr 2018 verschoben. Somit können wir auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mit einen so großem Titel rechnen. Am meisten werden sich die Fans wohl auf ein neues Borderlands freuen. Das bleibt in dem Thema allerdings unbehandelt.

Take Two war sich sicher diesen eigenen Erfolg schon 2015 erreicht zu haben bzw. in die Wege geleitet. Zu diesere Zeit wurden innerhalb von guten sechs Wochen riesige Titel veröffentlicht darunter waren zum Beispiel das Civilisation VI und Mafia III. Allerdings möchte man nicht immer wieder und jedes Jahr die gleichen Titel herausbringen. Die Vielfalt der Triple-A-Spielen ist also das übergeordnete Ziel. Zelnick teilte folgendes mit:

2K hatte im vergangenen Jahr eine ziemlich gute Saison, aber es war für das Unternehmen immer noch relativ dünn. Und dass Battleborn kein großer Erfolg war, hat auch nicht gerade geholfen. Es ist also folglich zum Teil abhängig vom Erfolg, zum Teil vom Terminplan und zum Teil von den Arbeitskräften, die wir benötigen, um eine Marke in unserem Besitz auf den Markt zu bringen. Das ist eine Reihe von Herausforderungen neben der die Ungewissheit wie lange es dauert um einen AAA-Titel zu machen steht, was bedeutet, dass wir im Fiskal 2018 einen wesentlich dünneren Terminplan haben als wir gerne hätten.

Red Dead Redemption 2, Sport-Spiele und ein neues Projekt für 2019

Das sei laut eigenen Aussagen allerdings nicht so gewollt gewesen. Man möchte gerne an mehr großen Titeln arbeiten. so ist für das Fiskal 2019 natürlich das angekündigte Red Dead Redemption 2 von Rockstar, weitere Sport-Spiele und laut eigenen Aussagen auch ein neues Spiel geplant. Um was es sich dabei handelt ist allerdings noch unbeschrieben. David Ismailer der einen 5 Jahresplan erstellt hat, bei dem wohl die gewünschte Menge an AAA-Titeln vorausgeplant sei, äußerte sich wie folgt zu dem Thema:

Unser Ziel ist es zu wachsen und uns auf einige wichtige Bereiche zu konzentrieren. Wir haben NBA und WWE, wir haben unser Strategie-Business mit Firaxis und wir haben das Triple-A-Geschäft. Wir werden Mobile betrachten und auch Asien. Diese sechs Bereiche sind unsere Schwerpunktbereiche und Wachstumsmöglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es radikale Änderungen in der Strategie geben wird. Im Idealfall haben wir jedes Jahr einen Triple-A-Titel.

Ismailer ist seit nun nicht weniger als 15 Jahren bei 2K dabei. Doch erst seit kurzer Zeit der Präsident des Take-Two Labels. Er hat also eine Vision in welche Richtung es gehen soll. Indes arbeiten der Publisher auch an einer Indie-Entwickler-Initiative mit. Die daraus resultierenden Spiele sollen auch schon in die gewünschte Triple-A Sparte fallen. Als erklärendes Beispiel nannte man Kerbal Space Program. Man hätte gerne mehr von solchen Spielen und grade von diesem wünscht man sich dann gerne weitere Ableger.