Tales of Berseria: Gameplay-Trailer fÃ¼hrt durch das Spiel

Im neuen Video zu „Tales of Berseria“ könnt ihr die Spielwelt erleben und einen Einblick auf das Spielgeschehen werfen. Noch viel erfreulicher der Titel erscheint schon am Anfang des kommenden Jahres.

Um euch die Wartezeit auch nicht zu lang werden zu lassen, hat Bandai Namco Entertaiment vorab nochmal einen neuen Trailer zu „Tales of Berseria“ veröffentlicht. Dieser führt euch durch die einmalige Spielwelt. Zudem werden aber auch einige Charaktere vorgestellt. Des Weiteren erhaltet ihr einen Einblick in das Kampfsystem mit seinen besondere Angriffe die euch erwarten. Lange ist es zwar nicht mehr hin aber wenig gedulden müsst ihr euch noch, denn „Tales of Berseria“ erscheint erst am 27.Januar 2017 für den PC und die PlayStation 4.

Tales of Berseria: Gameplay-Trailer führt durch das Spiel

Euer Abenteuer bestreitet ihr als die junge Velvet Crowe. Eine Frau, die ihre Sanftmütigkeit durch ein schreckliches Erlebnis verloren hat. Das Trauma lässt sie nur noch Wut und Hass verspüren. Seit dem Ereignis verfügt sie über besondere Fähigkeiten in ihrer linken Hand. Es erwarten euch auch noch andere Charaktere, die ihr und euch im Kampf zur Seite stehen.

Von offizieller Seite heißt es:“ Velvet verkörpert die Dunkelheit und sie trifft auf einen Jungen, namens Laphicet. Dieser ist das Licht. Er ist für Velvet ein wichtiger Verbündeter im Kampf. Mit Velvet und Laphicet werdet ihr Abenteuer in unbeschreiblich schönen Umgebungen erleben.“

Ihr könnt „Tales of Berseria“ auch als Collector´s Edition erwerben. Diese kostet in der USA 149,99 Doller hat aber natürlich auch einige Zusätze. Euch erwartet unter anderem eine exklusive „Tales of Berseria“-Steelbook-Hülle, Charakter- Figuren und ein Set von 8-Bit Retro Schlüsselanhänger.

Was haltet ihr von „Tales of Berseria“? Würde ihr euch die Collector´s Edition gefallen? Und was hättet ihr davon am liebsten?