Tekken 7: Fatal Fury Charakter als DLC

Geese Howard steigt als Gast in den Ring

Im Winter diesen Jahres gibt es einen neuen aber schon bekannten Kämpfer für den Prügler. Niemand Geringeres als Geese Howard, bekannt aus der Fatal Fury Reihe, tritt bald in die Arena. In seiner Herkunftsreihe der Muskelprotz die Bösen. Der Halbamerikaner ist unter anderem eine der Lieblingsfiguren von Katsuhiro Harada, einem der Väter der so beliebten Tekken-Reihe. Mit dieser Ankündigung erfüllt sich der Producer also einen lang gehegten Traum. Er wollte Geese schon lange einmal als Gastauftritt in seinem eigenen Spiel sehen. Bei den Fans wird ab jetzt natürlich wild spekuliert, welche Gastauftritte denn noch folgen könnte. Heiß diskutiert wird bisher Kazuma Kiryu. Den Namen dürften viele vielleicht aus der Yakuza-Reihe kennen.

Zurück zur ursprünglichen Meldung und dem, was wir bisher wissen. So wird uns also der 1991 erstmalig in Fatal Fury: King of Fighters erschienene Bösewicht im neuen Tekken 7 begeistern. Der selbstverliebte Blondschopf hat es wohl überwiegend auf Haihachi Mishima abgesehen und will ihm nur zu gern zeigen wer denn der größte Bösewicht von allen ist. Mit starken Kombos und beeindruckenden Chi Attacken, wie wir sie aus all seinen 31 Videospielauftritten kennen, heizt er den Tekken-Charakteren so richtig ein. Dazu gibt es auch einen Trailer, dank dem ihr euch selbst überzeugen könnt, was der Antagonist so alles drauf hat.