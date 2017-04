Tekken 7: Neuer Trailer zeigt eure Möglichkeiten

In etwas mehr als einem Monat ist es wieder Zeit, euren Freunden eine Tracht Prügel zu verabreichen. Tekken 7 erscheint am 2. Juni für PlayStation 4, Xbox One und den PC und ihr dürft euren Ärger wieder ordentlich Luft machen und in die Tasten hauen. Nun gibt es auch einen neuen, sehr umfangreichen Trailer für euch.

Fischkopf gegen Gangster-Heihachi

In dem Trailer bekommt ihr die verschiedenen Spielmodi zu sehen, wie Online oder Arcade und den Mishima Saga Storymodus. Zusätzlich bekommt ihr noch Einblicke in die Charaktereinstellungen und -Anpassungen. Wer würde nicht gerne Yoshimitsu mal mit einem Fischkopf oder mit einem Frosch als Hut spielen? Ich könnt mich kaum zurück halten, bei all diesen Möglichkeiten.

Taucht ein in die Vergangenheit

Zusätzlich könnt ihr auch noch die Lebensanzeige verstellen beziehungsweise farblich umgestalten und das ganze Spielgefühl so nach eurem Geschmack individuell anpassen. Das Video zeigt euch auch noch die Gallery, die im Spiel vorhanden ist. Dort könnt ihr euch alle Möglichen Bilder und Videos aus der Vergangenheit von Tekken anschauen. Also auf jeden Fall was für die Nostalgiefreunde unter uns.