Tekken 7: Trailer zeigt verschiedene Charaktere

XBox Games with Gold: Titel für April 2017

Wie in jedem Monat bietet uns XBox auch im April mit seinen Games with Gold neue Spieletitel an. In dem offiziellen Ankündigungsvideo verrät uns XBox nun, dass wir uns unter anderem auf Ryse: Son of Rome sowie die zweite Staffel von The Walking Dead freuen können. Diese beiden Titel könnt ihr euch also noch bis Ende des Monats April für umsonst besorgen. https://www.youtube.com/watch?v=6sfRY8UFUEE Games with Gold April 2017 Neben Ryse: Son of Rome und The Walking Dead: Season T