Tekken 7: Ultimate Tekken Bowl und Turnier Verbesserungen

Tekken Bowl kehrt zurück

Seit einigen Monaten ist Tekken 7 auf dem Markt und lässt uns wieder seinem ganz eigenen Charme erliegen. Ab morgen kommt ein „neuer“ Aspekt in das Spiel. Fans kommt dieser Modus bereits bekannt vor für Späteinsteiger ist dieser allerdings gänzlich unbekannt. Wir sprechen von Ultimate Tekken Bowl.

Fans der Reihe wissen schon was sie erwartet. Tekken Bowl kehrt wieder zurück. Ein abgedrehtes aber nettes Feature in denen wir uns mal nicht die Köpfe einhauen sondern ein Paar Pins abräumen. Wir können mit den vorhandenen Charakteren eine Runde Bowlen gehen. Dabei wird jeder einzelne wieder eine besondere Art und Weise an den Tag legen. Wir haben diesbezüglich auch wieder einen Trailer für euch. In diesem ist auch zu erkennen das wir mit dem Kostenpflichtigen DLC auch weitere Kleidung für einige Helden bekommen unter anderem Bademode für die Damen und sogenannte Fundoshi für die Herren.

Patch 1.05 bringt Verbesserungen

Weiter auf dem Plan steht ein heutiges Update auf die Version 1.05. Dieses soll gewährleisten das die Erweiterung um den Bowl Modus und die neuen Klamotten auch vernünftig ins Spiel integriert werden. Zudem hat man den Turnier Modus erweitert. Was genau in dem Update steckt zeigen wir euch in einer kleinen Übersicht:

Unterstützung für herunterladbaren Inhalt „Ultimate TEKKEN BOWL + Additional Outfits“.

Die beim Aufwärmen angezeigten Informationen über den Gegner wurden geändert.

Eine Funktion wurde hinzugefügt, durch die du in Turnieren deine Ziehung ändern kannst.

Durch eine Änderung an Turnieren werden diese jetzt auch fortgesetzt, wenn der Host sie verlässt.

Die Stabilität von Online-Kämpfen wurde verbessert.

Die Bestenlisten können jetzt nach Charakteren und Siegen geordnet werden.

Habt ihr Tekken 7 schon und freut ihr euch auf die Rückkehr des Bowl-Modus? Schreibt es uns in die Kommentare.