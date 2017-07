Telltale Games: The Walking Dead – Finale Staffel

Alles hat ein Ende

Die The Walking Dead – Reihe von Telltale Games ist einer der erfolgreichsten des Entwicklerstudios. Nicht überraschend ist daher das die Geschichte der, nicht mehr ganz so kleinen, Clementine bald weitergeht. Die vierte Staffel steht für nächstes Jahr an und wird die Geschehnisse auch Abschließen. The Walking Dead Staffel 4 ist damit das letzte Episoden Spiel was sich um die Überlebenskünstlerin dreht. Während sie im ersten Teil noch klein und völlig hilflos war ist sie über die nachfolgenden Teile zu einer richtigen Zombie-Expertin herangewachsen. Was bleibt einem Kind in solcher einer Umgebung auch anderes übrig?

Wir haben ein Entwickler Video

Schon alleine die zahllosen Schicksalsschläge die wir Clem über drei Teile hinweg begleiten haben, die zu Tränen rührende Geschichte und innovativem Gameplay verdienen ein würdiges Ende. Das Spiel wird uns im Laufe 2018 erwarten. Wie immer werden wir wohl unsere Vorgänger Entscheidungen mitnehmen können was sich dann natürlich auch auf den Spielverlauf auswirken wird. So betrachten also viele Fans der Serie das ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn mit dieser Finalen Staffel werden wir erfahren was unsere bisherige Geschichte letztendlich für eine Auswirkung hat. Passend dazu haben wir auch ein Video für euch in der sich auch die Entwickler über die bisherige Geschichte äußern und den treuen Fans einmal mehr Danke sagen möchten.