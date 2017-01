The Binding of Isaac: Afterbirth+ erschien am gestrigen Tag

„Afterbirth+“, der neue DLC zu „The Binding of Isaac“, erschien am gestrigen Abend. Zu erhalten ist dieser auf Steam, jedoch wird dafür das Grundspiel gebraucht. Dieser DLC bringt einige neue Inhalte mit ins Spiel.

Falls ihr euch mit der Geschichte zu „The Binding of Isaac: Rebirth“ auskennt, solltet ihr schon wissen, dass dieses laut Edmund McMillen der letzte Teil sein wird. Edmund schrieb „Das Buch wird sich nach einer fünf Jahres-Reise schließen.“

In dieser Zeitspanne wurde „The Binding of Isaac“ von einem Free-Flash-Projekt zu einem richtigen Spiel. Schon der erste Teil von Isaac bekam eine Erweiterung, die den Namen Wrath of the Lamb. Kurz darauf folgte auch schon das Remake, welches als Rebirth betitelt wurde. Auch dies erhielt eine Erweiterung, mit dem Namen Afterbirth. Nun folgt, laut McMillen der letzte DLC und trägt den gleichen Namen wie zuvor, nur mit einem Pluszeichen – Afterbirth+.

My afterbirth+ blog post is live, but the game won’t be for an hour or 2… so read it slowly :/ https://t.co/xWHAg8Q4FQ

— Edmund McMillen (@edmundmcmillen) 3. Januar 2017