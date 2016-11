Hinweise lassen vermuten, dass die kommende Version von „The Binding of Isaac Afterbirth“ für Nintendos neusten Konsolen-Handheld-Mix Switch erscheinen wird. Aber auch für andere Konsolen wurde die erweiterte Fassung angekündigt. PlayStation Vita und die Wii U fallen hierbei leider raus.

Leider müssen Wii U Spieler auf die Erweiterung mit dem Namen „Afterbirth+“ verzichten. Dennoch soll diese Erweiterung von „The Binding of Isaac: Rebirth“ im kommenden Frühjahr für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Immer mehr Entwickler scheinen sich von der 2012 veröffentlichten und danach weniger erfolgreichen Konsole abzuwenden. Aber mit der Nintendo Switch haben sie schon einen Nachfolger in den Startlöchern.

The Binding of Isaac Afterbirth: Hinweise auf neue Version

Auf der offiziellen Seite von „The Binding of Isaac“ ist die Rede davon, dass die „Afterbirth+“ Erweiterung für „PlayStation 4, Xbox One und eine weitere Konsole“ erscheinen wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass „The Binding of Isaac“ für die Nintendo-Plattform erscheinen könnte. Auch durch den Fakt, dass die Switch im März 2017 auf den Markt kommt, lässt sich über eine Verbindung der beiden spekulieren. Genauere Informationen, welche Spiele die Switch unterstützen wird, sollen im kommenden Januar angekündigt und vorgestellt werden. Allzu lange müsst ihr also nicht mehr warten, um endlich mehr zu wissen.

Einen großen Bogen wird „The Binding of Isaac“ auch um die PlayStation Vita machen. Auf der offiziellen Seite heißt es hierzu nur schlicht:“ Sorry, es wird keine Version für die PlayStation Vita und Wii U geben.“ Das komplette Statement und auch die neuen Updates zur Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Was haltet ihr davon? Auf welcher Konsole würdet ihr „The Binding of Isaac Afterbirth“ spielen? Und wie viel Prozent habt ihr in eurem playthrough schon erreicht?