The Crew 2: E3 Cinematic und Gameplay Trailer

Ubisoft gibt wieder Vollgas. Auf der E3 2017 in Los Angeles hat der französische Publisher einen Nachfolger für sein allseits beliebtes Rennspiel vorgestellt. The Crew 2 bietet wieder atemberaubende Action am Steuer von verschiedenen Fahrzeugtypen.

Besonders hervorzuheben ist die offene Spielwelt. Motornation reicht durch die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika und ihr könnt unglaubliche Action auf dem Land, in der Luft und auf dem Wasser erleben. Dabei schließt ihr euch einer von vier Organisationen an, die euch auf eurem Weg zur Spitze des amerikanischen Motorsports helfen. Schaut es euch im Gameplay Video schon einmal zehn Minuten an.

The Crew 2 ist ab dem Frühjahr 2018 für die Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 und den PC erhältlich.