The Crew 2: Erscheinungstermin, Trailer und mehr

Ubisoft liefert zum noch erscheinenden Rennspiel The Crew 2 massig neue Informationen. So sind unter anderem ein Erscheinungstermin und Details zu den beiden Sondereditionen bekannt. Auch neues Gameplay wird in einem Trailer gezeigt.

Early 2018

The Crew 2 kommt mit eher langsamen Schritten, oder eher Reifen, auf uns zu. Laut Aussagen des Publishers Ubisoft kommt das Rennspiel am 16. März 2018 auf den Markt. Dann könnt ihr eure Sportwagen, Motorräder und Flugzeuge auf PS4, Xbox One und PC durch eine Open World manövrieren und Mitspieler aus aller Welt antreffen. Falls ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr euch für eine Beta eintragen und mit etwas Glück schon vor Release das Spiel antesten. Dies könnt ihr auf der offiziellen Seite tun.

Kreativität trifft Action

The Crew 2 verfolgt einen etwas anderen Ansatz als sein Vorgänger. Im neuen Ableger der Serie liegen vor allem brachiale Action und kreative Stunts im Fokus. Ubisoft sagt dazu:

Zum allerersten Mal bietet The Crew 2 das Fast-Fav-Feature, welches es den Spielern erlaubt, auf Knopfdruck nahtlos zwischen ihrem favorisierten Boden-, Wasser- und Luftfahrzeugen zu wechseln. Spieler können mit Vollgas von der Golden Gate Bridge rasen und auf der Stelle zu einem Rennboot wechseln, sobald sie die Bucht erreichen. Erwischen sie eine große Welle, können sie direkt in den Pilotensitz eines Kunstflugzeugs springen und in den Sonnenuntergang fliegen. Spieler erhalten die vollständige Freiheit, die bekannten Landschaften der großen offenen Spielwelt von The Crew 2 auf jede beliebige Weise zu erkunden.

Damit ihr euch davon einen besseren Eindruck machen könnt, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Hier könnt ihr einen Blick auf die neuen Features werfen und euch selbst ein Bild machen:

The Crew 2: Special Editions

Was bei Ubisoft ebenfalls nicht fehlen darf sind die Special Editions ihrer Spiele. The Crew 2 hat gleich zwei davon spendiert bekommen. Diese hören auf die Namen Gold und Deluxe Edition.

Die Gold Edition beinhaltet:

Season Pass,

The Legendary Motor-Paket,

The Motorsport Deluxe-Paket

ihr könnt das Spiel 3 Tage vor Release spielen

Die Deluxe Edition beinhaltet: