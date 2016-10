The Devision: Update 1.4 veröffentlicht

Razer Keynote: Gaming Laptop soll Heimrechner ablösen

In einer Keynote hat Razer am vergangenen Freitag deren neueste Produkte in der Sparte Gaming Laptops vorgestellt. In seiner Ansprache hat CEO Min-Liang Tan in diesem Zuge auch eine neue Offensive angekündigt, die sich insbesondere im Kampf gegen die sogenannte "PC Master Race" ins Leben gerufen wurde. Mit dem neuen Razer Blade Pro möchte der Hersteller nicht nur den leistungsfähigsten Gaming Laptop auf den Markt bringen sondern auch eine echte Alternative zu entsprechenden Desktop-Pendants d