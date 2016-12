The Division: Ab heute kostenlos spielbar

Zur Weihnachtszeit bieten immer mehr Entwickler ein Free To Play Weekend an. So gab es vor kurzem bereits ein Battlerite und ein Overwatch Free To Play Weekend. Ab heute habt Ihr zudem die Möglichkeit „Call of Duty: Infinite Warfare“ kostenlos auf der PlayStation 4 zu spielen. Nun gesellt sich auch Ubisoft dazu und bietet an diesem Wochenende die Möglichkeit The Division kostenlos auf dem PC zu spielen. Wenn Ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, was vor einer Weile noch gefühlt jeder gespielt hat, dann habt Ihr dazu ab heute die Gelegenheit. Bis zum 18. Dezember 22 Uhr könnt ihr The Division kostenlos spielen.

Kostenloses The Division Wochenende beinhaltet nicht die DLCs

Um “The Division“ spielen zu können, benötigt Ihr lediglich einen Uplay-Account. Bis auf die Erweiterungen, könnt Ihr alle Inhalte ausprobieren, welche das Spiel zu bieten hat. Wer sich nach dem kostenlosen Wochenende dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen, behält wie üblich seinen erlangten Vorschritt. Falls euch das Spiel überzeugt, solltet Ihr in diesem Wochenende zuschlagen, denn derzeit gibt es einen Rabatt von 50% im Uplay Store.

