The Division: Bekommt das Spiel nun auch Battle Royale?

Nachdem im letzten Jahr schon ein riesiges Update mit zahlreichen Gameplay-Änderungen und ein Update mit dem neuen Survival Modus für The Division erschien, gibt es nun Hinweise zu einem „Battle Royale“ Spielmodus. Denn in einer Umfrage von Ubisoft tauchte neben den üblichen Fragen, wie die nach der Zufriedenheit mit dem Spiel, auch eine sehr spezielle auf. Konkret heißt es in dieser:

Wie interessiert wärst du an einem “Last Man Standing” Modus für Survival? (Z.B. Battle Royale, Hunger Games… Nur ein Spieler kann gewinnen und am ende überleben)?

Umfrage zu The Division zeigt weitere mögliche Inhalte

Der in der Community Battle Royale genannte Spielmodus erfreut sich in mehreren Spielen bereits großer Beliebtheit. Zu sehen ist er unter anderem in H1Z1, Rust und Arma III. Eine Implementierung dieses Modus erscheint also gar nicht so unwahrscheinlich. In der Umfrage wird außerdem nach dem Interesse an weiteren Romanen zu „The Division“ gefragt. Ebenfalls interessant ist die Frage, in welche Richtung „The Division“ in Zukunft gehen soll. Zur Auswahl standen bei dieser Frage mehrere neue Gebiete:

Eine neue Stadt, in der die Geschichte fortgesetzt wird.

New York City als direkte Fortsetzung der Geschichte.

Eine neue Stadt, welche Parallel zu den Ereignissen aus „The Division“ geschieht.

Eine neue Stadt, in einer anderen Zeitspanne als „The Division“.

Bleibt abzuwarten ob diese Umfrage nur dazu da ist, Daten zu Sammeln oder ob wir tatsächlich in näherer Zukunft ein Battle Royale in „The Division“ zu Gesicht bekommen werden.